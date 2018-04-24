В Железноводске мужчина без прав на вождение протаранил жилой дом

В ночь на 25 апреля в Железновдске мужчина без прав въехал в стену жилого дома.

Это случилось, когда водитель передвигался по улице Космонавтов. Сотрудники правоохранительных органов хотели остановить машину, однако сидевший за рулем только увеличил скорость. После этого 22-летний парень потерял возможность управлять автомобилем и врезался в стену жилого дома.

Оказалось, что водитель никогда не получал прав на вождение, а машина принадлежит одному из его близких.

На пассажирском сидении была так же девушка 18 лет, ей оказали медицинскую помощь. Сам водитель, который сломал ногу, отказался проходить медицинское обследование.

Сейчас инспекторы проводят проверку по факту ДТП.