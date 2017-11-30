В Орске годовалый ребенок обварился кипятком. Он потянулся за горячим чаем и вылил его на себя.

Ребенок 2016 года рождения накануне попал в больницу Орска с сильными ожогами. От госпитализации в учреждение был написан отказ. Медперсонал сообщил о происшествии в полицию. Бабушка пострадавшего объяснила, что мальчик потянул за полотенце, на котором стола кружка с чаем. В результате чего она опрокинулась, и кипяток обварил ребенка. Пострадала область грудной клетки и живот.

В полиции Орска официально подтвердили, что по данному заявлению проводят проверку.