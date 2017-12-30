Пропавшего в Приморье мужчину нашли жестоко убитым

Пропавшего в Приморье перед Новым годом мужчину нашли зверски убитым. Сейчас проводятся следственные мероприятия по возбужденному уголовному делу.

Ночью с 29 на 30 декабря пропал мужчина 32-х лет из поселка Новошахтинский в Приморье. Все неравнодушные приложили массу усилий в поисках мужчины. Было только известно, что он уехал на собственном автомобиле в неизвестном направлении.

Результаты поиски принесли только в 2018 году. Рядом с соседним селом Михайловка было обнаружено транспортное средство пропавшего. Однако оно было сожженным. Поиски продолжились.

С 9 на 10 января тело мужчины было обнаружено. Он был закопан на территории частного дома в Михайловке. Как показала экспертиза, мужчину сначала задушили, а потом закопали в яме, подготовленной заранее.

Двое подозреваемых по делу уже задержаны стражами порядка в Приморье. Они дали признательные показания. Но в интересах следствия детали жестокого убийства не разглашаются.

Местные жители предполагают, что поводом к кровавой драме послужила ревность. Также сообщается, что преступление планировалось в течение месяца.