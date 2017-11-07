Житель Тульской области ударил своего гостя топором. Накануне суд назначил мужчине наказание.

26 сентября прошлого года житель Донского в Тульской области принимал у себя гостя. Мужчины распивали спиртные напитки. Однако в ходе беседы произошла ссора. Приятели перешли на повышенные тона. Тогда хозяин схватил топор и нанес им удары по своему оппоненту. Один удар пришелся по голове, второй по лицу.

Пострадавший гость остался жив. Однако полученные увечья были квалифицированы медиками, как тяжкий вред здоровью.

В январе прошло судебное заседание, по итогу которого подсудимый был признан полностью виновным. Ему назначили лишение свободы на 4 года и 6 месяцев. Отбывать наказание мужчине придется в колонии общего режима.