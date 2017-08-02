Секретное заседание суда решило, что Аникеев отсидит по полной

Лефортовский суд Москвы отказал в Удо Владимиру Аникееву и заседание провели в закрытом режиме. Несмотря на то, что лидер Шалтай-Болтай изначально согласился сотрудничать со следствием, и рассказал все, что знал. Но несмотря на все его старания, выйти из тюрьмы раньше ноября этого года он не сможет. В отличие от двух сообщников, ему дали два года, а им по 3 года тюрьмы.

Аникееву предъявили обвинение о взломе 6 человек, таких как Морозовой из группы «Сумма», Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ) и помощника президента Белоусова. Никто из взломанных людей не предъявил к Льюису иска о возмещении ущерба. Участники группы отрицают, что взламывали почту чиновников ради политических целей или шантажа, и свои контакты с ФСБ.

Участниками хакерской группировки было решено назвать проект «Шалтай-Болтай». Они взяли себе псевдонимы из произведения «Алиса в стране чудес». А Аникеев назвал себя Льюисом. Проект во всю заявил о своем существовании множеством публикаций в Интернете. Помимо всего прочего он торговал на аукционах, что принесло большие деньги.