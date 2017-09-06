Суд о возврате 2 миллионов взятки для Улюкаева пройдет в закрытом режиме

Заседание Замоскворецкого суда Москвы, на котором рассматривается вопрос о возвращении 2 миллионов долларов, переданных в качестве взятки Алексею Улюкаеву, пройдет в закрытом режиме. Такое решение приняла судья после ходатайства бывшего начальника службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова, которое поддержала и прокуратура. Суд посчитал, что закрытый режим обеспечит неразглашение секретных данных в деле.

Также стало известно, что осужденный Улюкаев примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Связь с колонией, в которой бывший министр отбывает наказание, уже установлена. СМИ также сообщают, что Улюкаев высказался категорически против закрытия процесса.

Напомним, в декабре 2017 года Алексей Улюкаев был осужден за крупную взятку, которую получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительный отзыв о сделке компании и дальнейшем содействии в ее деятельности. Сам бывший министр на суде заявлял, что это была провокация. Тем не менее, суд приговорил его к 8 годам в колонии, а также штрафу. Сейчас осужденный министр находится в учреждении исполнения наказания в Твери.

Олег Феоктистов, который выступал на суде в качестве свидетеля обвинения, позже обратился в суд с просьбой вернуть деньги, которые передавались Улюкаеву в качестве взятки. Во время следствия он заявлял, что взял эти деньги у своего знакомого, частного инвестора, который до сих пор не знает, как были использованы эти средства.