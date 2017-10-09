Пропавшая Юлия Чернышова из Воронежа найдена мёртвой в Голландии

Стало известно, что тело Юлии Чернышовой было найдено в студии йоги в Голландии. Известно то, что это убийство. На месте преступления был задержан ее 40-летний сожитель, который выходил со студии весь в кровавых пятнах. По данным из полицейских источников, травмы на его теле не имеют ни чего общего с убийством.

Соседи, которые видели их вместе, ее супруга характеризуют позитивно. О том, что девушка пропала, заявил ее друг еще 3 января. Как заявляет друг покойной, она могла быть убита из-за насилия в семье, так как накануне ему рассказывала об этом. Сейчас полиция занимается этим делом, чтобы скорее найти убийцу.

Знакомые рассказывают, что Юлия училась в Воронеже на юридическом, кроме этого она писала стихи, рисовала, писала для прессы и давала уроки танцев. Так же говорят, что ее муж тоже с Воронежа и имеет свою дизайн-студию. На данный момент идут поиски ее родных, которые помогут организовать похороны.