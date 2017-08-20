В Белгороде застрелили российского боксера Александра Костромина

Тело российского чемпиона по боксу Александра Костромина было найдено в его доме в Белгороде. Прибывшие следователи установили наличие огнестрельных ран.

Правоохранительные органы официально заявили, что инцидент произошел 7 февраля, именно в этот день был застрелен спортсмен. Следователи работают на месте происшествия, чтобы найти хоть какие-нибудь зацепки о убийце Александра Костромина. Известно, что последние пару лет российский боксер учувствовал в местных боях без правил в закрытом клубе Белгорода.

На момент смерти российскому чемпиону по боксу было всего 29 лет. Еще в 2005 году он впервые стал чемпионом России по боксу среди юниоров, а уже в 2014 году стал обладателем почетного титула на международном соревновании, которые проходили в Крыму. На уровне профессионального бокса Александр Костромин провел всего три спарринга, однако каждый из них уверенно выиграл, причем нокаутом. На 16 февраля этого года был запланирован бой между российским боксером и его латвийским соперником, который также идет на данный момент без поражений. Данное состязание должно было стать для Александра Костромина первым настоящим испытанием, пройдя которое он бы мог заявил о себе на весь мир.

В этом году похожий инцидент произошёл в США, там застрелили 24-летнего боксера Джона Ванметера. Инцидент произошел 23 января, однако местная полиция смогла быстро найти предполагаемого убийцу, им стал 12-летний парен из местного городка. В трагичный вечер боксер отдыхал дома, но потом внезапно услышал стук в дверь, он вышел проверить на улицу кто стучал и тут внезапно раздался выстрел, от полученных ранений медики спасти американского боксера не смогли.