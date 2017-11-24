В России убили бизнесмена Владимира Теплова

В селе Ванзеват в Белоярском районе автономного округа Ханты-Мансийск произошло убийство российского бизнесмена Владимира Теплова. Инцидент произошел ночью с 24 на 25 февраля.

Свидетели заявили, что убийцей стал один из работников бизнесмена Владимира Теплова. Известно, что в компании убитого было десятки, которые часто оставались без зарплаты на протяжении длительного времени. Есть информация, что убитый бизнесмен специально морил голодом своих работников, запрещал им продавать что-то в местных магазинах, часто избивал. По всей видимости терпение у одного из этих работников закончилось и он решил расправиться со своим работодателем.

Следователи выяснили, что бизнес Владимира Теплова был не совсем «чист». Жители села говорили, что он занимается браконьерством, рубит лес, а своих работников содержал как рабов, в ужасных условиях и заставлял их выполнять абсолютно любую работу, которая нужна бизнесмену. Убитый предприниматель осознанно брал к себе неопытных 20 летний парней, у которых даже документов не было.

Помимо незаконной рубки леса, работники были вынуждены вылавливать рыбу в местных водоемах, которую потом бизнесам продавал. Селяне еще заявили, что Владимир Теплов заселился на этом месте в 90-х вместе со своим братом. Они сразу же начали подгибать под себя все население и различные предприятия, часто угрожали оружием. Также убитый предприниматель занимался незаконной охотой на лосей.