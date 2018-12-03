Скончался самый богатый человек Бельгии

Появилась информация о кончине самого богатого бизнесмена Бельгии. Альберт Фрер скончался в понедельник в возрасте 92 лет. Похороны бизнесмена будут проводится в узком семейном кругу, по его самостоятельному желанию.

В марте 2018 года журнал Forbes подсчитывал финансовую ситуацию Альберта в $6,2 млрд. В мировом рейтинге Фрер занимал 281-е место, а в бельгийском - первое. Пресс-релиз отмечает, что под руководством Альберта Фрера GBL стала одной из крупнейших и успешных холдингов в Европе. Сотрудники подчёркивают профессиональные и моральные качества бельгийского бизнесмена.

Альберт Фрер появился на свет в феврале 1926 года. Его отец вёл свой бизнес по продаже гвоздей и Альберт часто помогал ему. В 17 лет он ушёл из школы, так как умер отец и бизнес пришлось вести ему самому. В свои 30 лет Фрер инвестировал в бельгийские сталелитейные фабрики и к 1970 годам он почти самостоятельно руководил сталелитейным производством в области Charleroi.

Альберт смог предвидеть кризис и продал свой бизнес, а на вырученные деньги построил инвестиционную компанию Pargesa (совместно с партнёром Полом Десмараисом). В 1982 году они произвели на свет Groupe Bruxelles Lambert.

Коллеги и аналитики подчёркивают, что благодаря деятельности Альберта Фрера, Бельгия смогла стать почетным членом мирового бизнеса. Бельгийский бизнесмен имеет доли в нефтедобывающей компании Total, сервиса по разработке цемента LafargeHoclim, алкогольной компании Pernod Ricard и изготовителей одежды люкс Burberry.

Фрер был совладельцем замка Chateau Cheval Blanc (винный завод около Бордо).

Также Альберт получил элитное звание от бельгийского короля Альберта II. У бельгийского барона есть жена и трое детей.

На данный момент должность директора компании занимает старший сын Фрера, Жеральд Фрер.