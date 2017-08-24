В немецком доме инвалидов пациентов принуждали к насилию. О скандальных действиях сотрудников учреждения сообщает Bild.

Умственно отсталые подопечные дома инвалидов регулярно подвергались унижениям. Медицинское учреждение расположено в немецкой деревне Оппин.

Сотрудники устраивали среди пациентов «показ мод». Одного мужчину заставили примерить костюм Бората (героя скандальной комедии). После чего он должен был позировать перед фотокамерой.

Надзиратели одобряли сексуальное насилие среди пациентов дома инвалидов. К тому же, сотрудники на деньги проходящих лечение людей окупали секс-игрушки и распространяли их в учреждении.

Непосредственный начальник дома для инвалидов Андрик Крюгер знал о царившей ситуации. Более того, он оправдывает поступки медперсонала и объясняет, что сексуальная жизнь должна быть даже у инвалидов.