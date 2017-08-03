Мать и сын организованно обворовывали магазин в Московской области. Полиция задержала подозреваемых.

Установлено, что 20-летний молодой человек приходил в один из магазинов деревни Елино в Московской области. Там он набирал продукты питания и шел на кассу расплачиваться. Кассиром в магазине работала его 44-летняя мать. Она прикрывала рукой штрих-код некоторых товаров. Поэтому в чек эти продукты не выносились. В итоге количество продуктов не соответствовало сумме в кассовом чеке.

Следователи при обыске квартиры подозреваемых обнаружили там ранее украденную продукцию. За организованное обворовывание магазина родственникам грозит до 5 лет лишения свободы.