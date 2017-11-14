В Московской области нашли пенсионерку с расколотым черепом. Тело женщины обнаружили 23 января.

Сотрудники полиции Московской области прибыли по адресу Пулковское шоссе дом 9/1 около шести часов вечера. Там в собственной квартире они обнаружили тело пенсионерки.

Правоохранители установили, что 70-летнюю женщину насильственно лиши жизни. У пенсионерки был расколот череп. А голова ее была обмотана полиэтиленовым пакетом.

По факту совершенного убийства жительницы области будет возбуждено уголовное дело. О подозреваемых пока не сообщается. Стражи порядка проводят следственные мероприятия, которые помогут в поимке преступника.