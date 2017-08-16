Психотерапевта осудили за сексуальные контакты со слабоумными женщинами. Доказано 122 случая половых связей с пациентками.

Врач из Баварии злоупотреблял своими полномочиями. Он не мог сдержать своих сексуальных желаний, за что и попал на скамью подсудимых.

63-летний психотерапевт приглашал слабоумных женщин в вечернее время для проведения очередного сеанса. Однако занимался он не своими должностными обязанностями. Врач вступал в половые отношения с пациентками.

В суде удалось доказать 122 случая надругательства над женщинами в период с 2012 по 2015 годы. Теперь психотерапевту предстоит провести в тюрьме три года. Также ему на пять лет запретили заниматься психотерапевтической практикой. Медик спокойно воспринял эту информацию. Однако озвучил свое решение, что в дальнейшем планирует возобновить врачебную деятельность.