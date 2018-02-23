Зарегистрированное количество жертв насилия в Испании увеличилось на 22,7% за 2018 год

По последним данным Министерства внутренних дел, сексуальные преступления по Испании увеличились больше всего за 2018 год, что побудило граждан идти на митинги.

Число сексуальных нападений в Испании увеличилось на 22,7% за прошедший 2018 год - в прошлом году было зарегистрировано 1702 преступлений с изнасилованием. Для сравнения в 2017 году было зарегистрировано 1387 случаев. Преступления против свободы и сексуальной неприкосновенности представляют собой самый большой процент преступности за прошлый год.

Министерством внутренних дел Испании была опубликована статистика правонарушений, в которой говорится, что было зарегистрировано наибольшее число нападений и злоупотреблений наркотическими средствами в Каталонии (2 598), Андалусии (2 348) и Мадриде (2 017).

Представители обоих полов по всей стране, возмущённые нынешним положением дел относительно сексуальных надругательств над девушками, вышли на улицы с митингами, призывающими прекратить считать нормальным такое отношение к женщине. Буквально все социальные сети заполонили мотивирующие высказывания и изображения, говорящие о равноправии между мужчинами и женщинами.