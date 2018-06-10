Правоохранительные органы Испании подтвердили о ненасильственной смерти Малашенко

26 февраля полицией Испании было установлено, что по предварительным данным нет оснований полагать о насильственном характере смерти Игоря Малашенко – одного из основателей телеканала НТВ. Об этом стало известно из заявления в Высшем суде Андалусии.

Несколькими днями ранее в Испании было возбуждено уголовное дело в отношении смерти Малашенко, так как вдова Малашенко - Божена Рынска - с уверенностью заявила о том, что её муж не мог покончить с собой и она подозревает, что смерть всё же была насильственной.

Тело Игоря было найдено в его загородном доме в Сотогранде, Сан-Роке. Источники, близкие к расследованию, подтвердили, что тело уже было вывезено с территории дома и подвергнуто вскрытию. Данные по вскрытию станут известны примерно через месяц.

Русскоязычные СМИ отказались предоставлять данные об обстоятельствах смерти Игоря Малашенко своим зарубежным коллегам.