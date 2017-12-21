Житель Амурской области запомнил пин-код от чужой карты и снял с нее деньги. Происшествие случилось в городе Райчихинске.

Как сообщается, амурчанка отдыхала в одном из местных кафе. Там она несколько раз пользовалась банковской картой, чтобы оплатить счет.

Один из посетителей, который также проводил вечер в увеселительном заведении, подсмотрел пин-код, который вводила женщина при оплате своих заказов. Узнанной информацией он решил воспользоваться в личных целях.

Парень 1998 года рождения запомнил код. Также он проследил, что амурчанка убрала карту в карман своей куртки. Предприимчивый молодой человек, подгадав удобное время, тайно извлек банковскую карту из верхней одежды женщины. Затем он добрался до ближайшего банкомата и снял все деньги через терминал, используя пин-код. Так он приобрел 53 тысячи рублей.

Затем карта была возвращена на место, а преступник отправился в другой город, где и потратил всю украденную сумму.

Полиция задержала амурчанина. Он признался в содеянном и сотрудничает со следствием. Сейчас по факту хищения денежных средств проводится расследование.