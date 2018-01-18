Сахалинец отправил сам себе почтой наркотики. 50-летний мужчина был задержан при получении посылки.

Полицейские узнали, что житель Сахалина ждет посылку с наркотическим веществом. Мужчина 50-ти лет уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержали злоумышленника на почте во время получения запрещенного вещества. Сотрудники полиции, осмотрев посылку, обнаружили в ней две упаковки с кремом для обуви. В них был слой гуталина, а под ним спрятаны свертки с вязким веществом. Эксперты определили, что это гашишное масло. Масса наркотика составила 23 грамма.

Сахалинец сразу дал признательные показания. Он сообщил, что во Владивостоке приобрел наркотик у неизвестного лица. Затем мужчина замаскировал запрещенный препарат под крем для обуви, предварительно герметично упаковав его в полиэтилен. Посылку он отправил на Сахалин на собственное имя.

Сейчас мужчина заключен под стражу. По его словам, наркотик он приобретал для личного пользования.