Сахалинец заразил ВИЧ девочку при изнасиловании и покончил с собой. Трагедия произошла в Южно-Сахалинске.

49-летний мужчина, житель Сахалина, в 2017 году заведомо зная, что заражен ВИЧ-инфекцией, совершил насильственные действия по отношению несовершеннолетней. Девочка в результате изнасилования также заразилась вирусом иммунодефицита.

По горячим следам преступника задержать не удалось. В начале текущего года у следователей появилась информация о месте нахождения подозреваемого в тяжких преступлениях. 16 января сотрудники полиции выехали на задержание сахалинца по имеющемуся адресу.

Однако мужчина не пожелал сдаваться. Дверь правоохранителям он не открыл. После чего была предпринята попытка проникнуть в квартиру через окно. Однако мужчина к этому времени покончил с собой.