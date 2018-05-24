Россиянин расстрелял трех человек и покончил с собой

Ночью 10 июня в Якутии произошел трагичный инцидент, неизвестный мужчина расстрелял всю семьи. При попытке задержания преступника, он покончил с собой.





Надежда Дворецкая, представитель местного следственного комитета, сообщила, что преступник убил 38-летнего мужчину, 39-летнюю беременную женщину и 14-летнюю дочь. Помимо этого, ранения получила 64-летняя бабушка. Трагичные события произошли в посёлке Угольный, где 60-летний мужчина взял охотничье ружье ИЖ 12-го калибра и начал стрелять по соседям. Мотив таких действий являются обычные бытовые проблемы между семьями. После убийства троих людей, мужчина решил скрыться.



Правоохранительные органы, быстро определили местоположение убийцы, он находится в глухой деревне, в которой практически уже никто не живет. Когда его дом окружила полиция и предложила статься, 60-летний мужчина покончил с собой.



После случившегося, возбуждено уголовное дело по следующим статьям: «Убийство трех лиц, среди которых есть несовершеннолетний ребенок и беременная женщина», «Покушение на убийство четырех человек» и «Незаконный оборот оружия». К слову, раненая 60-летняя бабушка находится в больнице, её жизни ничто не угрожает.