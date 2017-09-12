Причиной расстрела пяти человек в Якутии называют неприязнь к соседям

Причиной массового расстрела в Якутии следствие называет неприязнь убийцы к соседям. 65-летний стрелок не состоял на психиатрическом либо наркологическом учете.

24 мая в селе Булгунняхтах в Якутии 65-летний мужчина ворвался в дом соседей и расстрелял из гладкоствольного ружья «Вепрь» двух мужчин. Потом он отправился в другой соседний дом и снова начал стрелять. Его жертвами стала женщина и ее 11-летний сын. Кстати, погибшая работала в местной школе, где сегодня праздновали последний звонок.

Убийство матери и сына произошло на глазах 12-летней дочери погибшей. Девочка выжила, спрятавшись под кроватью. Позже ее в состоянии шока передали медикам.

Однако трагедия на этом не закончилась. На звуки выстрелов из одного из домов выбежал еще один житель села. Он также был убит.

Уложив на месте пять человек, стрелок вернулся к себе домой и покончил с собой.

По словам представителя райадминистрации, убийца не состоял на учете психиатра или нарколога. Но односельчане говорят, что мужчина имел странности поведении. Он приехал в село примерно десять лет назад, закрылся от соседей высоким забором, установил решетки на окна. Соседи считали, что у него мания преследования.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу полиция, эксперты и следователи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего. В качестве причины трагедии пока называют неприязнь между соседями.