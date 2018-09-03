Стали известны причины расстрела молодой пары в Уфе

В Уфе мужчина расстрелял молодую пару, которая на тот момент находилась в автомобиле «Лада Приора». После случившегося молодой человек был убит, а девушка доставлена в больницу в серьезными ранениями.





Кровавый инцидент произошел 9 июня, около автобусной остановки «Южный автовокзал» в Уфе. Полиция выяснила, что нападавшим был 24-летний мужчина, выстрелы он осуществлял из охотничьего карабина. В момент нападения, в автомобиле «Лада Приора» находилась молодая пара, возраст погибшего был 25 лет. Причиной такого поведения послужил денежный долг, который должна была молодая пара вернуть уже давно. Очевидцы говоря, что изначально была погоня, автомобиль «Лада Приора» пытался скрыться от «Тойоты».



Позже молодая пара за рулем отечественного транспортного средства начала подрезать иномарку, но водитель «Тойоты» достал оружие и осуществил несколько выстрелов.



Поведение стрелка было не адекватным, возможно он был под воздействием наркотических веществ. Ведь после того, как он застрелил водителя и серьезно ранил девушку, 24-летний мужчина залез на крышу «Лады Приоры» и начал прыгать, до тех пор, пока не разбил все стекла. Когда приехали сотрудники полиции, убийцы просто сам лег на землю и сдался без сопротивления.