В жилом комплексе в Калифорнии неизвестный расстрелял 10 человек

В полиции рассказали, что трое раненых находятся в критическом состоянии.

Как сообщил телеканал CNN, кровавый инцидент произошел поздно вечером 2 сентября в городе Сан-Бернардино. Неизвестный открыл стрельбу в общественой части жилого комплекса. В результате полиция, прибыв на место происшествия, нашла не менее 10 раненых. Все они были доставлены в больницу.

А вот стрелка полицейским задержать не удалось. Очевидцы рассказали, что неизвестный сделал не менее полутора десятков выстрелов и, скорее всего, пользовался автоматическим оружием. «ствол» на месте преступления найден не был.

Полиция пока не имеет информации о мотивах стрелка и его личности, сообщают СМИ.

Напомним, в конце августа в американском городе Джексонвиле один из участников игрового компьютерного турнира расстрелял участников, а потом застрелился сам. В этой трагедии погибли три человека, еще 11 с различными ранениями оказались в больницах.