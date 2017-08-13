В доме престарелых Техаса убиты трое постояльцев

28 июля в городе Робстаун, штат Техас, неизвестный начал стрельбу в доме престарелых. Трое постояльцев погибли на месте.

На пульт полиции поступил сигнал о начавшейся перестрелке в доме престарелых. На момент их прибытия двое мужчин и одна женщина уже были мертвы. Стрелявший был также убит, еще до того, как приехала полиция. Какими именно образом, не сообщается.

Позднее стало известно, что в доме одного из погибших найдено еще два тела. Мотивы убийств на текущий момент не определены.

Случаи стрельбы в местах массового скопления людей в США нередки.

17 июня неизвестные открыли стрельбу по участникам фестиваля в штате Нью-Йорк. В результате 20 погибших.

15 июня сообщалось об обстреле в стоматологической клинике штата Колорада. Ранены четверо человек. Преступника оперативно поймать не удалось.

6 июня стрельба произошла недалеко от заправочной станции в штате Флорида. Погибло три человека. Причины инцидентов не установлены.