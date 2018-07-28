Неизвестный начал стрельбу возле библиотеки штата Флорида

Очередная стрельба прогремела в американском штате Флорида. В этот раз выстрелы прозвучали возле одной из библиотек города Форт-Лодердейл.

Выстрел прогремел 7 августа, около 19 часов по местному времени. Неизвестный выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Раненный был немедленно доставлен в госпиталь. Сейчас его состояние стабильно - полученное ранение не представляет какой-либо угрозы для жизни.

Стрелявшего на текущий момент времени задержать не удалось. Известно, что в вестибюле библиотеки, рядом с которой прогремел выстрел, обнаружены следы крови. Поэтому есть подозрения, что нападавший может скрываться в этом учреждении. В настоящий момент все посетители и работники библиотеки эвакуированы, полиция проводит обыски помещений.

По неподтвержденным данным стрельба произошла после конфликта двух мужчин.

14 февраля этого года в одной из школ этого же штата устроил стрельбу ее бывший ученик. В результате 14 человек были убиты, 14 - получили ранения. Известно, что полиции неоднократно поступали сообщения о намерениях молодого человека, однако для его остановки ничего предпринято не было.