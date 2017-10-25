В Прикамье педагога подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Сейчас мужчина находится од стражей.

В Прикамье разгорелся скандал вокруг 55-летнего Игоря Мосина. Мужчина является директором спортивного клуба из Очера. А также он трудоустроен, как преподаватель коррекционной школы-интерната.

В декабре мужчину арестовали. Ему выдвинули обвинения в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы коррекционного учреждения. Пострадавшей девочке 15 лет. Сейчас педагог заключен под стражу. Следователи устанавливают все детали преступления.

Сообщается, что это уже не первое уголовное дело, возбужденное по отношению мужчины. В 2008 году его судили за финансовые махинации.