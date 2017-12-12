Участковый из Нальчика оставил без внимания сигнал об угрозе убийства. На это он пошел ради повышения показателей профилактических мероприятий, направленных на борьбу с преступностью.

Стало известно, что полицейский получил сигнал от девочки-подростка о том, что ей и ее матери угрожают убийством. Однако страж порядка оставил без внимания данное заявление. Он его проигнорировал и не предпринял никаких мер для оказания помощи людям.

Как признался участковый позже, его действия были мотивированы улучшением показателей профилактики преступлений. Мужчина не хотел портить статистику.

Следственный комитет в Нальчике уже завершил свое расследование по данному инциденту. В ближайшее время оно будет передано в суд.