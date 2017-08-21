Женщина подала в суд на создателей «Ходячих мертвецов» из-за гибели сына. Мать обвиняет киностудию и телеканал AMC в халатности.

На съемках популярного в Америке сериала «Ходячие мертвецы» летом 2017 года при трагических обстоятельствах погиб каскадер. 33-летний Бернекер сорвался с шестиметровой высоты.

Мать мужчины подала в суд. По ее мнению, киностудия недостаточным образом обеспечила безопасность работы каскадера. Она обвиняет руководство в том, что в процессе съемок использовалось дешевое оборудование, поэтому условия труда были вдвойне опасными. Женщина подозревает, что Stalwart Films и AMC целенаправленно экономили выделенные бюджетные средства.

Киностудия, занимающаяся производством «Ходячих мертвецов» назвала гибель каскадера «трагическим и ужасным несчастным случаем». А канал AMC официально заверил, что безопасность сотрудников тщательно контролируется в процессе киносъемок.

Однако женщина все равно намерена добиваться наказания для создателей сериала через суд.