В Ульяновске во дворе лицея школьников обстреляли из пневматического оружия. В содеянном подозревают подростков 15-17 лет.

Во дворе многопрофильного ульяновского лицея №20 произошло нападение на школьников. Пятиклассники катались с горки. В это время мимо проходили подростки ориентировочно лет 15-17. Они якобы случайно через забор увидели веселящихся ребят. Со словами: «Сейчас мы вас будем убивать», они начали обстреливать школьников из пневматического оружия.

Сообщается, что в результате инцидента никто из юных ульяновцев не пострадал, жертв нет.

Полиция оперативно отреагировала на поступивший сигнал. Однако сразу по горячим следам подозреваемых поймать не удалось. Несмотря на то, что правоохранители сделали все возможное, проверяя каждого подростка в округе.

Сообщается, что разыскиваемые подростки не являются учащимися лицея, на территории которого произошло нападение.