В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил из пневматики в глаз подростку

В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в подростка прямо на детской площадке. Парень госпитализирован с травмой глаза средней тяжести.

Индидент произошел около трех часов пополудни 27 мая во дворе одного из домов неподалеку от станции метро «Лиговский проспект». Что стало причиной происшествия, пока не известно. 15-летний мальчик рассказал родителям, что неизвестный мужчина выстрелил в него из пневматики и попал в глаз. О происшедшем сразу же сообщили в полицию, сотрудники которой сейчас разбираются в обстоятельствах ЧП.

Спустя несколько часов после инцидента мальчику стало хуже, пришлось обращаться к врачам. В результате пострадавшего госпитализировали в одну из детских больниц с тяжелой контузией и кровоизлиянием в глаз. Медики оценили его состояние как средне тяжелое.

Сейчас полиция проводит проверку, работает со свидетелями и устанавливает личность злоумышленника.