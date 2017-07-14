Белорусские дальнобойщики подрались с полицейскими в Италии. За это они приговорены к шести месяцам условного заключения.

Два брата из Белоруссии 29-ти и 33-х лет работают дальнобойщиками. В Италии они остановились на специализированной стоянке для большегруза. В процессе отдыха мужчины увлеклись распитием алкоголя. Его воздействие не прекратилось и на следующий день.

В состоянии опьянения дальнобойщики подошли к сотрудникам полиции и стали им угрожать. Оскорбления переросли в драку. Братья набросились на полицейских и стали их бить. Справиться с разбушевавшимися белорусами помогло подоспевшее подкрепление. Пострадавшим полицейским потребовалась медицинская помощь.

Дебош братья продолжили и под стражей в участке полиции.