В Америке дальнобойщики спасли жизнь мужчине

В Америке дальнобойщики встали под мостом, чтобы спасти жизнь человеку, который хотел покончить с собой. Всего было около 13 машин.

24 апреля американец хотел спрыгнуть с моста, чтобы покончить жизнь самоубийством. Свидетели этого зрелища вызвали полицейских, а те в свою очередь обратились к дальнобойщикам для того, чтобы они разместили свои фуры так, чтобы в случае падения этот мужчина выжил. 13 машин встало под этим мостом. Через некоторое время мужчину все же убедили не делать того, что он собирался.

Его повезли в клинику, для того, чтобы удостовериться, что с его физическим и психологическим состоянием все нормально.