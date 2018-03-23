Лена Миро представила свою версию причины трагедии в Башкирии

Блогер Лена Миро высказала своё мнение по поводу событий в Стерлитамаке. Она рассказала, в чём заключаются настоящие причины трагедии. 18 апреля 17-лений ученик напал с ножом на учительницу, одноклассников, после чего поджёг школу и попытался покончить жизнь самоубийством.

В городе Стерлитамаке в школе №1 17-летний ученик 9-го коррекционного класса напал с ножом на своих одноклассников. Он ранил двоих девочек и учительницу, которая пыталась защитить их. Затем невменяемый ученик поджёг школу. После содеянного он попытался покончить жизнь самоубийством, но его госпитализировали вместе с пострадавшими.

По заявлению Лены Миро, виновником трагедии стоит считать государство, а не администрацию школы. Согласно её мнению, сегодня дети предоставлены сами себе, родители не занимаются их воспитанием, а министерство образования не позволяет учителям делать им замечания. Также Миро упомянула, что подобные трагедии и будут повторяться, пока государство и далее будет показывать по телевизору «Дом-2» и передачи с Малаховым, которые пагубно влияют на уровень культуры и умственное развитие.

Подросток планировал осуществить свои планы ещё в 2017 году, о чём он заявлял в социальных сетях. На данный момент против него и администрации школы возбуждено уголовное дело.