Жителю Финляндии ошибочно доставили около 20 финских паспортов в коробке для пиццы

Жителю Финляндии ошибочно доставили около 20 финских паспортов. Они были в коробке для пиццы. Проводить проверку по делу не стали, так как посчитали это случайной ошибкой.

Супруги Мустонены проживают в городе Коувола. Мужчина 23 января получил посылку со своим заказом. Но на следующий день сотрудники транспортной компании снова связались с мужчиной и известили его о том, что ему адресована еще одна посылка.

Получив неизвестную посылку, мужчина обнаружил в ней около 20 финских паспортов. Все они являются подлинными и предназначались для оформления виз в Россию. Это стало известно из сопроводительного письма, также обнаруженного вместе с паспортами. Также супружеская пара отмечает, что посылка была похожа на коробку для пиццы. Добропорядочные граждане уведомили о находке полицию. После чего ошибочную доставку забрали правоохранители.

Сообщается, что расследование по произошедшему инциденту проводиться не будет, так как объяснили ошибку человеческим фактором.