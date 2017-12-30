В Чехии пьяный вандал бензопилой уничтожил памятник российским солдатам

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения уничтожил памятник российским воинам, установленный на месте захоронения солдат, участвовавших в Итальянском походе 1799 года под командованием А. Суворова. Православный крест был вырезан из дерева и освящен в феврале. Монумент находится под покровительством Национального института памятников Чехии.



Мужчина в алкогольном опьянении распилил памятник, посвященный русским солдатам, погибшим, во время Итальянского похода 1799 года. Полиция сообщает, что преступник распилил памятник бензопилой. Издание Tyden оценило ущерб в в 4,5 тысяч крон ($218). Представитель Национального института памятников Чехии считает, что убыток гораздо больше — до 20 тысяч крон ($970). Православный крест был установлен 3 февраля 2018 года на месте старой разрушенной часовни. Предполагается восстановление мемориала.

Итальянский поход Суворова — часть кампании Второй коалиции против Наполеона. После победы в Италии войска Суворова двинулись в поход на Швейцарию. Там армия потерпела поражение, многие воины погибли уже по дороге на родину