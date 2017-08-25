В Нидерландах появится памятник башкирскому воину. Точная дата открытия монумента еще неизвестна.

Сообщается, что в церемонии открытия примет участие официальная делегация Башкортостана. С инициативой установить памятник башкирскому воину выступила нидерландская сторона. Установят памятник в историческом месте на берегу реки Эйссел.

Композиция будет посвящена башкирским воинам, которые в Отечественной войне 1812 года освободили территории Нидерландов от войск Наполеона.

Памятник оформили в виде воина-лучника на коне. Его изготовление поручили Александру Таратынову. Он является скульптором, членом-корреспондентом Российской академии художеств и заслуженным художником РФ.

Однако сам создатель сетует на промедление финансирования со стороны российских властей. Ведь памятник должны были установить еще в сентябре 2017 года. Однако из-за денежного вопроса пришлось перенести сроки.