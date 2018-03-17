В Москве откроют новый памятник Марине Цветаевой

Меньше чем через неделю в Москве откроется новый памятник Марине Цветаевой. Автор скульптуры, Зураб Церетели, сделал ее по просьбе учеников школы, названной в честь великой поэтессы.

Фигура Марины Цветаевой отлита из бронзы, она будет сидеть на постаменте с цветком в руке. Общая высота памятника достигает двух метров. Сообщается, что президент Российской академии художеств сделал скульптуру за собственные средства по просьбе учеников и педагогов московской школы № 1619 (она названа именем Цветаевой). Ребята написали скульптору письмо, и он откликнулся на эту просьбу. Позже установка памятника на территории школы была одобрена Мосгордумой, а 14 марта этого года соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

14 мая в школе в Строгино состоится торжественное открытие памятника Цветаевой. Кроме его автора, в церемонии примет участие Анастасия Цветаева, а также хранитель архива поэтессы, представители ее дома – музея. После этого учеников школы имени Цветаевой ожидает бесплатная экскурсия в дом-музей Марины Ивановны.

Добавим, что в Москве уже есть памятник Цветаевой. Он установлен неподалеку от дома в Борисоглебском переулке, в котором поэтесса жила до эмиграции.