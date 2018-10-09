Памятник Сталину установлен в Новосибирске

Инициативная группа добивалась этого с лета 2016 года. В итоге было найдено компромиссное решение.

Памятник Сталину в Новосибирске уже установлен на улице Большевистская рядом со зданием обкома КПРФ. Его официальное открытие назначено на День Победы.

Для изготовления бюста снаружи использовалась полимерная глина. Внутри он заполнен монтажной пеной. Специально для установки памятника на территории обкома была построена кирпичная стена и установлен постамент, который украшает бронзовый орден Победы.

Также известно о том, что справа и слева от бюста на стене будут размещены таблички. Согласно эскизному проекту, размещённому сайтом мэрии, одна из них будет содержать цитату Сталина, а на другой – рифмованный текст, говорящий о его заслугах.

В то же время, окончательное содержание табличек может быть и иным. Всё станет известно при открытии памятника.

Видеонаблюдение и освещение на территории памятника Сталину в Новосибирске будет обеспечивать обком КПРФ. При необходимости, им будет организована и круглосуточная охрана.

Поначалу мэрия раскритиковала идею об установке в городе бюста вождю. Худсовет заседал несколько раз и постоянно рекомендовал дать отказ активистам.

Часть новосибирцев также считали, что установка этого памятника разобьёт жителей Новосибирска на два непримиримых лагеря.

Минобороны, в свою очередь, также отказал в установке памятника Сталину рядом с Домом офицеров. Мотивировалось тем, что объект планируется реконструировать.

В итоге принято компромиссное решение, и памятник появился рядом с обкомом КПРФ. Предполагается, что на его открытие приедет городской мэр Анатолий Локоть.