В Сирии был замечен вражеский НЛО

Очевидец выложил видеоролик, на котором он запечатлел НЛО над городом в Сирии. После того, как неопознанный объект исчез, один из домов загорелся.

Над городом в Сирии заметили НЛО. Кадры летающей тарелки попали в Интернет. Неопознанный объект имел форму тарелки. Издали НЛО также напоминало небольшое сплюснутое облако, которое стремительно двигалось, излучая мгновенные вспышки.

Спустя несколько секунд, инопланетный корабль мгновенно исчез из виду. В конце видео камера резко повернулась и показала огромное облако чёрного дыма, которое исходило из загоревшегося местного дома.

В комментариях пользователи Сети не поверили автору и посмеялись над фейковым видео.