Космическая станция НАСА сняла НЛО. Уфолог прокомментировал событие

На видео изображено НЛО, которое было снято космической станцией НАСА.

Уфолог Скотт Уоринг, изучив материал, высказал своё мнение. Он считает, что на видео происходит захват НЛО. При этом вероятность того, что неопознанный объект – спутник - исключается, странная форма и отсутствие солнечных батарей для сбора энергии свидетельствуют об этом. Сообщают «Актуальные Новости».

Более того, Уоринг уверяет – аппарат НАСА захватил НЛО. Аргументирует свою позицию он тем, что астронавты произносили слова: «контакт» и «захват». При этом, как можно увидеть, НЛО совершенно спокойно зависло над поверхностью Земли, а космическая станция буквально затянула объект к себе на борт, - отметил исследователь космоса.

Сейчас видео набирает просмотры и бурно обсуждается в сети. Большинство уверено – видео фейковое. Однако уфолог продолжает настаивать – видео настоящее.



