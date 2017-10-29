На снимках кометы 67P/Чурюмова — Герасименко обнаружен гигантский скелет инопланетянина

Тайванский уфолог Скотт Уоринг продолжает делать открытия в космосе. В недавнем времени он обнаружил на снимках кометы 67P/Чурюмова — Герасименко 80-метровый скелет существа внеземной расы. Об этом сообщают «Актуальные новости».

67P/Чурюмова — Герасименко – это короткопериодическая комета с периодом обращения 6-7 лет. Изучив небесное тело, астрономы пришли к выводу, что это самостоятельная комета. Она имеет пористую структуру и более 75% её объёма составляет пустота. Постоянное магнитное поле на ней отсутствует. Ядро кометы имеет необыкновенную форму, ведь сформировалось оно в результате слияния двух небесных тел. Масса космического объекта около 10 миллиардов тонн. В 2016 году на нём был обнаружен иней.

Уоринг уверяет, что гигантский скелет принадлежал существу неизвестной инопланетной расы. Размер объекта – 80 метров. Уфолог всерьёз полагает, что комету 67P/Чурюмова — Герасименко кто-то создал, при этом сам создатель своё «творение», завершенное полностью, так увидеть и не смог, потому что умер.



