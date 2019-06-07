«На Марсе поклонялись своим богам»: Уфолог обнаружил на снимках НАСА образ неизвестного существа

Тайванский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках рептилий.

Снимок, который был сделан марсоходом, а позже опубликован НАСА, вызвал интерес у Уоринга. На фото изображена часть поверхности Красной планеты, однако специалист выявил на нём стену, которая довольно похожа с той, что была найдена в Египте. Он считает, что на снимке изображено существо внеземного происхождения, предположительно – рептилия.

Кто определённо изображен на снимке, уфолог сказать не смог, но, заметил, что в Египте в таких местах изображали – богов, фараонов или других представителей правящей династии. Об этом сообщает «Дни 24».

Если приглядеться, на снимке можно обнаружить лицо, которое имеет некоторое сходство с человеческим, вот только на голове у «неизвестного» расположен гребень, а это наводит на мысль о сходстве с рептилией. Интересно, что образ загадочного существа изображен на стене, размеры которой не превышают одного фута (30,48), исходя из этого вывод: марсианин, создавший этот настенный рисунок, был, определенно, маленького роста.



