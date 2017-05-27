В Сочи волонтёры спасли собаку от истощения. Они в буквальном выкрали животное у хозяина и отвезли в Москву на лечение.

Пса по-имени Ворчун волонтёры увидели на набережной в Сочи, где он гулял. Их поразило, что у животного даже рёбра выпирали. Тогда без разрешения хозяина пса увезли в Москву и там помогли ему. В настоящее время животное чувствует себя хорошо, проводит время вместе с котом Мусей. Волонтёры ищут ему нового хозяина, как сообщает HotGeo.

В Сети поразились такому случаю. Бывшего хозяина Ворчуна назвали настоящим живодёром, подчеркнув, что за питомцем всё-таки надо следить. Однако люди отметили, что и волонтёры совершили противоправный поступок – следовало забирать пса, поговорим перед этим с его владельцем.