В Северной Осетии нашли 6-летнего пропавшего в лесу ребенка

В Северной Осетии волонтеры отыскали в лесу и вернули матери 6-летнего «особенного» мальчугана, который заблудился в лесу.

Вместе с мамой мальчик приехал в город Алагир в гости к родственникам. Их дом находится недалеко от леса. 16 июля парнишка отправился туда погулять, но не смог правильно определить дорогу к дому и заблудился. Он не стал оставаться на месте, а уходил все дальше в лес. Поэтому, хотя его быстро хватились, найти ребенка самостоятельно родственники не смогли.

Мать ребенка обратилась за помощью. В результате поисками мальчика занимались не только профессиональные спасатели и егеря, но и волонтеры с собаками. Работы осложнялись тем, что у ребенка проблемы с речью, и он не мог откликнуться на зов взрослых. Мало помогли и четвероногие спасатели – им помешал хлынувший дождь.

Ребенка нашли рано утром во вторник, 17 июля. По словам нашедших его волонтеров, мальчик спал под деревом. Он сильно проголодался и устал, но остался цел.

Хотя у мальчишки не нашли никаких видимых повреждений, было решено все же отправить его в больницу для профессионального медосмотра.