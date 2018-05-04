Полиция нашла потерявшегося в парке «Лосиный остров» 6-летнего ребенка

«Мальчика пропавшего 17 февраля в Национальном Парке Москвы нашли сотрудники полиции» сообщает пресса.

Утром 18 февраля в (розыскной отдел) правоохранительных органов поступило заявление от женщины по случаю потери ребёнка. В поданом женщиной заявлении было установлено следующее «вечером 17 февраля мать с сыном, ехали на машине домой, путь их пролегал, мимо парка «Лосиный остров», мальчик попросил свернуть к парку по «неизвестной пока причине» и выбравшись из машины, куда то убежал и не вернулся».

Сотрудники полиции, приняв заявление, отправились в парк на поиск пропавшего мальчика. Ребёнок был обнаружен на заправке (расположенной около парка). Сейчас ребёнок находиться под присмотром медиков и психологов.