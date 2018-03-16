В Нижнем Новгороде жителей многоэтажного дома оставили жить без крыши под открытым небом

В Нижнем Новгороде в многоквартирном доме, который расположен по адресу бульвар Мира 11, сняли крышу. Из-за погодных условий у жителей начала течь вода прямо по стенам.

Причины демонтажа старой крыши остаются неизвестны. Согласно заявлению жильцов дома, она не протекала, и у них не было на неё никаких жалоб. Рабочие просто сняли её, не заменив на другую, и даже ничем не прикрыли образовавшиеся дыры. Когда у них закончился рабочий день, они оставили всё как есть и ушли, никто даже и не подумал о жильцах.

Спустя некоторое время пошёл дождь, и жители дома были вынуждены бегать с тазиками и другими тарами, чтобы набирать в них воду, которая стекала потоками прямо по стенам их жилища. Пользователи интернета были возмущены такой безответственностью и безразличием подрядчиков, что предложили жильцам подавать в суд на контору, проводившую ремонтные работы.