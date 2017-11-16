В Ижевске толпа пенсионеров захватила магазин в ТЦ «Кит» из-за скидок

На открытии супермаркета «Галамарт» в ТЦ «Кит» работники магазина были шокированы поведением толпы. Большое количество людей, особенно пенсионеров, словно дикари забежали в зал магазина, ломая двери и рамки-пищалки.

Очевидец выложила видео в группу «ВКонтакте». На кадрах видно как большая толпа в Ижевске начала хаотично пытаться добраться на второй этаж ТЦ «Кит», на котором открылся новый продуктовый магазин «Галамарт». Людей не останавливал даже эскалатор, который опускал покупателей вниз. Толпа пенсионеров сносили друг друга, пытаясь попасть внутрь магазина.

Во время «захвата» покупателями ТЦ «Кит» работники зала и магазина «Галамарт» пытались спрятаться от грозной толпы. Охранник вначале пытался успокоить жителей, однако у него это не вышло, и он решил, что лучше просто отойти.

Подписчики осудили поведение жителей, заметив, что сегодня не 90-е и в магазине нет грандиозных скидок, чтобы себя так дико вести. Также толпу пенсионеров сравнили с нашествием зомби.