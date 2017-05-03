В Череповце автомобиль сбил восьмилетнего восьмиленего ребенка

В Череповце из-за наезда автомобиля пострадал ребенок. Случилось это 22 апреля примерно в 10 утра по Московскому времени. Восьмилетний мальчик был доставлен в больницу с ушибами.

ДТП произошло на улице Красной. По словам старшего инспектора пропаганды отдела ГИБДД УМВД, мальчик резко вышел на проезжую часть из-за машины, припаркованной рядом, и на него наехал автомобиль Renault Sandero.

Выяснилось, что водителем была 37-летняя женщина. Известно, что у пострадавший ребенок получил ушиб правой стопы. Ребенка отправили на амбулаторное лечение.

Это не единственный случай, когда в ДТП страдают дети. 21 апреля в Перми произошел похожий случай. 37летняя женщина, которая была за рулем автомобиля Volkswagen Touareg, сбила 11-летнего мальчика. Стоит отметить, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, по этой причине водителем автомобиля он замечен не был.