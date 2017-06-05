На Кубани директор спортклуба попался на подглядывании за школьницами в туалете

На Кубани в городе Кропоткине директор спортивного клуба попался на том, что подглядывал за школьницами в туалете. Сообщается, что мужчина установил в уборной девочек скрытую камеру и сохранял видео в своем компьютере.

Разоблачила мужчину мать одной из девочек, ходивших в спортивную секцию. В уборной женщина обнаружила камеру скрытого наблюдения. После этого она обратилась в полицию.

Известно, что после проверки правоохранительных органов в компьютере тренера нашли нарезки из видео, сделанных скрытой камерой в женском туалете. На тренера открыто уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По его словам, камера была размещена лишь в целях безопасности. По поводу сохранения и пересмотра записанных видео он не сказал ничего.

Сотрудники этого спортивного клуба заявили о том, что в ближайшее время хотят добиться того, чтобы этот человек не мог вести никакую деятельность, связанную с детьми.