В Чите мужчина пострадал от взрыва в жилом доме

23 апреля в Чите случился взрыв в жилом доме. Есть пострадавший мужчина, который является хозяином квартиры.

Это случилось на улице набережной. Из-за хлопка газа в доме повыбивало окна. Несущие стены оказались неповрежденными. Происшествие не спровоцировало пожар: приехавшие работники МЧС не обнаружили открытого огня.

Вследствие взрыва пострадал хозяин квартиры. Ему досталась черепно-мозговая травма, а так же осколочные раны в области лица и рук.

Известно, что взрыв произошел не по бытовым причинам. Хлопок газа случился из газового баллона.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали.