В Чите мужчина пострадал от взрыва в жилом доме

23 апреля в Чите случился взрыв в жилом доме. Есть пострадавший мужчина, который является хозяином квартиры.
Это случилось на улице набережной. Из-за хлопка газа в доме повыбивало окна. Несущие стены оказались неповрежденными. Происшествие не спровоцировало пожар: приехавшие работники МЧС не обнаружили открытого огня.
Вследствие взрыва пострадал хозяин квартиры. Ему досталась черепно-мозговая травма, а так же осколочные раны в области лица и рук.
Известно, что взрыв произошел не по бытовым причинам. Хлопок газа случился из газового баллона.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали.
Комментарии : 0